木村拓哉5點食晚餐勁自律 牛仔褲著足30年保持男神身形 (20:32)

日本「萬人迷」木村拓哉以全新日劇《邁向未來的倒數10秒》回歸電視，該劇首播收視為11.8%，最高瞬間收視直逼15.7%，還打入「黃Viu煲劇平台」人氣劇排行榜Top 3。

從影逾30年的木村拓哉，演繹過無數經典角色，包括律師、鋼琴家及警校教官等20多個不同職業，不過扮演拳擊手倒是第一回！木村在《邁向》飾演頹廢潦倒的退役拳手桐澤祥吾，他不但為生計當起薄餅外賣員，還時刻信手拈來「隨時要我死都可以」、「每天過着毫無希望的一天」等消極語錄，變成「厭世中年大叔」，《邁向》獲日本網民好評，並登上Twitter話題榜熱搜，口碑漸佳。

近日木村和滿島光為該劇宣傳，光妹也提到時隔12年再跟男神合作心情：「木村總是給人『毛茸茸』的感覺，他進入片場後，周圍就會一下子亮了起來，所有人都會馬上提起勁；他雖然很帥，卻是十足的治癒系！」二人還在節目大爆對方不為人知的一面，木村透露身材纖細的光妹食量驚人，平日竟會自備飯桶到拍攝現場；光妹則踢爆木村相當自律，幾乎每日下午5時準時吃晚餐，晚上也不喝咖啡，時刻保持最佳狀態。

去年木村女兒心美曾於直播透露，一家人習慣在下午3時吃晚飯，當時有不少人驚訝木村家族的自制能力，網上也曾流傳木村在綜藝節目上分享保持體形方法：「家裏有一條20歲時買的古著牛仔褲，那個成為了我的基準，如果穿不下就不行了。」

（即時娛樂）