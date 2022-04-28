「泰」靚仔｜人氣男神Win爆姊弟戀 「賓爺」Nonkul領軍拍音樂劇 (20:40)

「賓爺」Nonkul主演的音樂泰劇在下月開播（左圖）；Win跟Min在劇中爆姊弟戀。（大會提供）

由泰國男神Win伙拍靚女Min主演的《惡魔姐姐》，已於上周一（18日）登陸「黃Viu煲劇平台」。講述帥氣獸醫Namcha從中學開始，就愛上鄰居姐姐Irin，隨後兩人秘密交往、並經歷重重考驗的姊弟戀故事。

泰國男神Win年前主演處男作《只因我們天生一對》後紅遍亞洲，今年有份參演泰版《流星花園》Kavin一角再度爆紅，人氣席捲全球！女神Min則透過選美比賽出道、成為當家花旦，並活躍泰國影視圈。

由《出貓特攻隊》、《一秒拳王》男星Chanon Santinatornkul（Nonkul）主演的Viu Original原創音樂泰劇《WANNABE》即將在5月首播。25歲的Nonkul曾憑電影《出貓特攻隊》走紅，當年更憑「賓爺」一角橫掃金天鵝獎、泰國影評人協會和電影導演協會等最佳男演員獎項，演技備受肯定！他將在《WANNABE》首度扮演饒舌歌手，並與泰國人氣樂隊成員Jawpraya Tanyuk大展歌喉。

改編自大熱同名美劇，Viu Original印尼劇集《Pretty Little Liars S2》，已於4月14日在「黃Viu煲劇平台」上架。《Pretty Little Liars》第一季講述五位美少女組成了阿美塔大學裏最受歡迎小圈子後，首領亞莉莎突然失蹤；1年後，其他四女再聚首，卻收到來自「A」的勒索短訊；正當她們深信「A」是亞莉莎時，竟發現了她的屍體....承接首季劇情，四位女生將在第2季揭開「A」的謎底！

（即時娛樂）