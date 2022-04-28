《聲夢JUNIOR》6位學員組女團參加《聲夢2》 曾志偉盼為樂壇帶新氣象 (22:15)

29歲金永衡是眾參賽者中年紀最大，他被稱為Uncle Double。（劉永銳攝）

無綫總經理曾志偉亮相《聲夢傳奇2》記者會，他表示節目帶動樂壇年輕化，帶出新氣象，故有信心可以繼續辦下去。（劉永銳攝）

無綫《聲夢傳奇2》今晚（28日）舉行記者會，宣布賽事將於6月登場。無綫總經理曾志偉亮相活動，承認該節目帶動樂壇年輕化，帶出新氣象，故有信心可以繼續辦下去；《聲夢2》23位參賽者之中，最年輕的僅13歲，當中6位來自《聲夢JUNIOR》，今次會組成XiX參賽，跟其他參賽者對壘。

23位入圍《聲夢傳奇2》學員首度公開亮相，年齡介乎13歲至29歲，是次比賽有別於上屆，有6位學員組成女團XiX出戰，包括莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin），她們之前曾參加過《聲夢JUNIOR》，並得到優異成績。

其他參賽者亦臥虎藏龍，21歲趙小婷是位醫科學生；20歲孫衣文畢業於2021年無綫藝員訓練班，曾參與節目《開心大綜藝》演出；24歲黃洛妍（Janees）於15歲飛赴維也納升學主修小提琴；現年26歲江廷慧（Vivian）透露13歲已赴加拿大讀書，今次特意為夢想回港參賽。趙紫諾（Sabrina）與繆昀希同為13歲，與29歲的港韓混血兒金永衡（Christopher）年紀相差大。

曾志偉受訪時談到6位學員組女團XiX參賽，他說：「她們同年紀，在《聲夢JUNIOR》獲優異成績後，我們答應讓她們組團再參賽，而且都好適合，拆散她們未必好，今次看好她們為大熱門，亦考慮下屆容許參賽者以不同組合參賽。」怕不怕組合與其他學員對戰，賽制上惹爭議？他說：「睇吓點，可能有人會覺得組合分薄呢？可以有不同嘗試畀觀眾選擇。」

問到是不是《聲夢》成功捧出金蛋，故續辦節目？志偉說：「不關事，節目可以年輕化，都希望繼續栽培新人，我們會視節目成績，不過都有信心繼續辦第3、4輯。」

追問《聲夢》學員炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等，已幫公司掙大錢？他回應：「OK啦！他們最緊要學業為重，課餘讓他們有機會表演，好似今屆參賽者都視《聲夢》學員為偶像，希望為樂壇帶新氣象。」

女團XiX的6位學員表示組合2個月以來，經常見面一起練歌排舞，暫時非常投契，明白人多總會有不同想法，她們已共識有需要時，會透過投票和禮貌溝通做決定，並說：「 我們是好朋友，不會鬧交，大家有不同優點，希望帶出精彩表演。」

金永衡笑言身為最年長學員，初時感到有點尷尬，擔心輸給年輕對手會沒面子，後來發現其他對手好有才華，就算輸都會佩服，但強調沒有代溝問題：「大家經常開玩笑會，叫我Uncle Double，我不會不開心，覺得在一起好好玩。」

（即時娛樂）