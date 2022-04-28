《肥美人》8強誕生 Lezlie包包紅中凱琪12強止步 (23:07)

ViuTV選美節目《肥美人》今晚（28日）宣布8強，12位「肥美人」在訓練營相處數天後，分成3隊比賽，Team A分別有Cherry、阿Bui、包包及紅中，她們跳唱《Candy Ball》；Team B成員包括肥肥茵、Lezlie、Heyman及容小姐，她們跳唱《妖女》；Team C成員包括呀肥、綺夢、丁丁及凱琪，她們跳《One Night Only》。

3位主持練美娟、駱振偉（Thor）和陳葦璇，聯同評判團的楊詩敏（蝦頭）、Rock Sir及CMgroovy評分，他們對Team C演出讚賞有加，蝦頭還睇到喊：「我未試過睇跳舞睇到喊，感受到台上表演者奮不顧身，將自己熱愛嘅嘢同我哋分享，嗰種震撼係太美麗，生命灌注表演入面，我哋需要呢啲作品。」

葦璇則說：「你哋一定係專業，因為你哋本身識跳舞，但嗰種識係要完全投入其中，想我哋接收你哋能量，我哋全部人感受到能量。」Rock Sir亦讚不絕口：「非常專業演出，跳出嚟嘅情緒同能量，完全引我入去，好似我哋跳緊舞，眼神力量太好，完全被打動。」

最後12強止步的「肥美人」包括包包、紅中、Lezlie及凱琪，娟姐對Lezlie說：「喺Camp入面你嘅情緒比較波動，大家見到你已用自己方法去控制自己，我哋好欣賞，可能往後嘅挑戰好艱巨，我哋希望你可以做一個身體健康、心靈健康嘅人。」

（即時娛樂）