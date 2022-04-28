逃獄兄弟2｜吳卓羲等足20年如願演反派 譚耀文刻意減磅 (23:25)

電影《逃獄兄弟2》除了有上集的譚耀文及黃德斌，還有新加入的吳卓羲。演慣正派角色的吳卓羲，今次以奸角登場，獲譚耀文大讚拍打戲樣子夠狠，黃德斌也指有了吳卓羲成套戲變得生猛。

吳卓羲對於近期多套戲都演反派，他直言：「我要求了廿年，不是想轉型，而是覺得每個演員都要有不同嘗試，演不同的角色，跟不同的人合作，才會撞到一些火花出來，演員就是什麼都要演。」在片中由頭打到尾，見他在電影花絮中打到手要敷冰消腫，吳卓羲否認被譚耀文打傷，「隻手是之前拍另一套戲受傷，譚耀文打我時，感覺不到他的力度，意思即是不痛，反而大家合作得出奇地開心」。

譚耀文片中有冲涼騷肌鏡頭，加上打戲連場，故特意節食令自己更輕盈，「不是全為拍動作戲，也是為了自己將來事業，因為上集上鏡好像有少少肚腩」。他又自爆拍攝反車戲受傷：「當時還有很多鏡頭未拍，所以忍住痛，收工去照才知3條肋骨裂了，最慘是瞓醒覺，痛到起不到身，要家人幫手扶起身，約兩個月復元。」

今次演獄長的黃德斌不用拍打戲，他笑言：「因不用拍打戲，導演覺得我太輕鬆，所以安排我夏天穿冷衫拍冬天戲，拍到我汗腺發大。」

（即時娛樂）