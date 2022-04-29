360秒人生課堂｜吳香倫曾患皮肌炎感氣餒：當初覺得好無助... (16:54)

由林盛斌（Bob）主持的《360秒人生課堂》昨晚（28日）演講嘉賓為現年34歲的抗癌勇士張嘉耀，特邀旁聽嘉賓則為吳香倫。

張嘉耀在8個月前證實患上淋巴癌第4期，由於張嘉耀生活節制檢點，不煙不酒之餘更勤做運動，兼控制飲食，故此得悉患病一刻，令他大受打擊：「細個時好多大人同我講，只要你努力一定有回報，所以我一直都好努力，我係健身教練，一直以身作則，協助身邊人更加健康，但我被確診淋巴癌第4期，癌細胞仲要入咗骨髓，呢樣嘢我完全唔能夠接受，呢個就係我努力嘅回報？咁都會生Cancer？Why Me？點解話呢個世界係公平？我覺得好唔公平。」由於事件超出認知及能力接受範圍，張嘉耀選擇逃避，除了要求太太NaNa幫他保密，更一度拒絕接受治療。

幸好張嘉耀獲家人鼓勵，決定重新振作：「唔發生都發生咗，我問幾多句為什麼都返唔到轉頭。我老婆咁靚，如果冇咗我，佢孤伶伶喺呢個世上好可憐，我亦好掛住香港嘅屋企人，好想返嚟見佢哋，於是我變得好積極，我唔想死呀，我仲有好多嘢想做。」

心態決定一切，選擇接納及面對的張嘉耀，不但獲大量祝福，亦看見逆境中的曙光：「唔知大家有冇試過因為瞓得好而流眼淚，我好記得我第三次化療後嘅第二日，我瞓醒時好驚訝我瞓得咁好，一覺瞓到天光。我之前兩次化療，頭痛、嘔心、反胃、瞓得唔好...我喊住覆契爺，我瞓得好好，我活咗34年，未試過因為瞓得好而流眼淚，嗰日我呢世都會記得。」

「放棄容易，堅持困難」，因張嘉耀配合醫生指示，漸漸戰勝癌魔，走在康復路上：「我依家要打標靶，但唔使化療，對身體少啲傷害。」張嘉耀的勝仗，除了靠自己外，太太Nana亦功不可沒。Nana除了消化老公患癌噩耗，更要應付陷於情緒低谷的老公，最終Nana壓力爆煲致甩頭髮，身在澳門的Nana透過視訊重提當時情况：「我嗰刻先意識到自己有幾大壓力。」

在場的吳香倫大為感動，本身患罕見皮肌炎的她坦言，得悉自己患病一刻，同樣難以接受：「我心諗點解咁難中嘅病，都會喺我身上發生，初初我好氣餒。張嘉耀嘅故事我感同身受，當初我知道有呢個病後，我覺得好無助。」

幸好遇上好醫生兼有好老公共同渡過，令吳香倫堅持不放棄：「我初初患病仲係新婚，我唔可以要我老公咁辛苦照顧我，我覺得心態好緊要。張嘉耀心態非常好，佢冇選擇逃避，而係積極面對，已經係成功嘅開始。」

（即時娛樂）