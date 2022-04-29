食腦喪B｜張彥博穿「孖煙囪」通街走 何廣沛為保「喪屍嘴」變「木嘴」 (17:51)

何廣沛和江嘉敏在碼頭情深一吻，劇情甜到漏。（大會提供）

何廣沛表示單是化喪屍妝也花了4個小時。（大會提供）

由何廣沛﹑江嘉敏﹑朱智賢﹑林凱恩﹑陳曉華﹑郭子豪和方紹聰（奶仔）合演的無綫劇《食腦喪B》，除了搞鬼情節外，「喪B」余陽光（何廣沛飾）及莫笑春（江嘉敏飾）的感情戲亦甚有賣點。

昨晚喪B抱住笑春於街頭狂奔及碼頭情深一吻一幕，劇情甜到漏，獲網友大讚有CP感。今晚一集，喪B因過了7天食腦期限，失控變成喪屍，襲擊死對頭戴雄蒲（張彥博飾）；雖然喪B的喪屍妝及動作均嚇人，不過劇情繼續搞笑，被扯爛褲的戴雄蒲更要當街穿上「孖煙囪」四處逃走。

何廣沛演的喪屍一點也不簡單，單是特技化妝每次也花逾4小時，除了要化白臉部外，為了營造Dry爆喪屍嘴，嘴部除了黐膠紙、更要塗顏料；而為免「飛甩膠紙」，廣沛化好妝後即使想飲啖水，都困難重重，不但要變「木嘴」、更要捲脷，認真辛苦。另外何廣沛頸上的血管，亦是化妝師逐條慢慢畫，每條顏色深淺更是每次跟到足。

何廣沛接受《東張西望》訪問時表示：「我就覺得冇乜唔舒服，係見到我嘅人唔舒服多啲，好多同事行過睇到都會嚇一跳！」為了演活喪屍角色，廣沛要做出大量違反人體力學的肢體動作，對此他笑言：「係難嘅，因為要運用全身肌肉，好似趷起身咁，其實一啲都唔易做，正常人係用手撐起個身，但喪屍唔係人吖嘛，所以最大困難，係點樣可以趷起身唔用手！」

（即時娛樂）