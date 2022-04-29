曾江離世｜曾慕雪酒店房見亡父最後一面 承諾好好照顧焦姣 (19:17)

資深演員曾江前日（27日）被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。

曾江與第二任妻子鄧拱璧的女兒曾慕雪接受《明周》訪問時，憶述事發前一晚收到父親來電表示心口痛及肚子餓，其丈夫立即到曾江與太太焦姣的寓所取藥及買食物送去酒店，由職員代送上房。她翌日早上不斷致電父親，但電話無人接聽，於是致電酒店請職員上樓拍門，職員表示拍了15分鐘仍無人應門。曾慕雪請職員用後備鎖匙開門，但職員稱檢疫關係，叫家人致電衛生署熱線，由衛生署安排。曾慕雪與衛生署取得聯絡後，衛生署職員代為報警，由救護員和警員開房門，發現曾江已經離世，當時是中午12時許，事件擾攘了3個小時。

曾慕雪到酒店房間見曾江最後一面，她指父親一臉安詳︰「跟他好好地Say Goodbye，告訴他，我們會繼續好好地生活，亦都會好好照顧Auntie（焦姣），做子女最重要都是說這些話給爸爸聽。」曾慕雪指曾江輕鬆安詳地離開這個世界，而且擁有圓滿、精彩的人生，開心享受每一天，一生無悔。她說︰「爸爸是個無憂無慮的人，對死亡是坦然面對。他最不想病，走之前無病無痛，食到、瞓到、開心玩到，這是他覺得人生最重要的事，關心他的朋友可以放心。」對於檢疫酒店的安排，曾慕雪不願多談，認為事情已發生了，真假也不作討論。她表示酒店、食環署、衛生署及警方也很幫忙，她不想怪責任何一方。

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（即時娛樂）