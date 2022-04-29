陳柏宇示範演唱會Boxset內Card Game玩法 玩到飛卡收場 (18:27)

陳柏宇（Jason）的第2個紅館個人演唱會《FIGHT FOR Live in Hong Kong Coliseum》CD + BLU-RAY Boxset，在上星期面世，推出一星期便傳來喜訊，銷量報捷稱冠。不少歌迷除了可重溫當日演唱會的感動，更紛紛談論盒內的Card Game，成為歌迷之間的熱話。

Jason上星期趁着Boxset推出，除了在社交網玩直播開箱，又親自落旺角實體CD店簽碟，對於演唱會BLU-RAY由預售到推出，獲歌迷熱烈支持，他說：「梗係開心啦，因為個演唱真係好正，除咗畀粉絲睇碟重溫，有啲粉絲可能當日嚟唔到，都可以睇碟補數，亦可以畀佢哋睇清楚Detail位，睇到我哋演唱會上花嘅心機。如果大家可以喺大電視播，都一樣有現場感㗎！喺屋企睇，仲可以隨意尖叫，約埋家人朋友一齊睇又得，係咪好抵先？但記得唔好嘈到隔籬鄰舍。」

今次的Boxset除了有得聽（CD）和有得睇（BLU-RAY）之外，隨碟附送、不作散賣的Card Game，該疊卡上有不少「點醒」名言，Jason希望粉絲在有煩惱時，可以抽出卡牌找「答案」，如同他在大家身邊，為大家解疑難一樣。很多歌迷都玩個不亦樂乎，雖然有部分字句讓人摸不着頭腦，但似乎也配合Jason的「陳伯」風格，歌迷們十分受落。

為了讓大家清楚了解Card Game玩法，Jason特別拍片放在其YouTube頻道中，親自示範，他預先收集網民問題，並代為抽牌，得出結果後，加上「陳伯」獨特見解，希望可以為網民解疑難。起初Jason都講得幾中，似模似樣，但後尾愈抽愈「出事」，更奸詐得重新抽牌，當他發現未能自圓其說之後，竟然像小孩一樣「飛」走手上的卡。Jason在片尾更搞笑地「逆向銷售」，以Card Game吸引粉絲買碟支持。

（即時娛樂）