薛家燕「Captain Nancy愛心基地」5月啟動 20套珍貴登台戰衣曝光 (18:55)

薛家燕「Captain Nancy愛心基地」將於5月1日啟動，屆時家燕姐介紹最心愛及最珍貴20套具紀念價值的登台服飾。（大會提供）

薛家燕再次化身Captain Nancy，將會在母親節當日（5月8日）晚上8時30分，在網上「Captain Nancy愛心基地」舉行一場名為《Captain Nancy 開心愛心大放送 Online Music Show》網上音樂會 ，參與嘉賓包括李幸倪、馮允謙、王梓軒&演鬥聽樂隊、吳業坤、王灝兒、彭家麗、陳葦璇、石山街、羅凱鈴、鍾柔美及家燕媽媽藝術中心學生等，同時家燕姐會訪問陳美齡及陳凱琳。

「Captain Nancy愛心基地」是一個由家燕姐與新城電台，聯同合作支援伙伴，仿照元宇宙概念共同創建的網上展覽平台。除了覆蓋全球觀眾，邁向國際化，現正準備得如火如荼，將於5月1日啟動，整個5月開放給全球市民免費參與。

今次仿照元宇宙概念創建的「Captain Nancy愛心基地」，內裏亦有不同區域，非常豐富，包括展覽家燕姐珍藏多年戰衣，5月1日當天舉辦《Captain Nancy戰衣慈善熱賣》，在「Captain Nancy 愛心基地」中以直播形式舉行，屆時家燕姐介紹最心愛及最珍貴20套具紀念價值的登台服飾，重溫家燕姐60多年演藝生涯的精彩時光。

（即時娛樂）