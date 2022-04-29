許廷鏗34歲生日 冲涼時迫住接欣宜賀壽視像：呢條女癲㗎 (19:56)

許廷鏗（Alfred）今天（29日）34歲生日，並推出黑膠唱片，他到深水埗一間店舖做一日店長，為訂購了他唱片的粉絲服務，有粉絲送上自製生日蛋糕和禮物給他。Alfred表示黑膠唱片共有8首歌，歌詞倒敘其去年的感受，每張黑膠唱片都有編號，他留起「0429」那張作為紀念。

問到有什麼慶祝活動？Alfred笑言「食自己」，他說：「有餐廳為我做生日限定套餐，做完一日店長，便會去餐廳跟粉絲打招呼，到時可能高歌一曲。」由於忙為新碟宣傳，鄭欣宜和他的慶祝生日飯局也排到5月中，不過，欣宜今早已給Alfred驚喜，當在Alfred洗澡時，硬要他接電話與他視像，並送上生日歌，還將他素顏的相放上社交網，他說：「幸好當時未洗濕個頭。」

Alfred在Ig限時動態轉貼欣宜帖文：「黐線﹗呢條女﹗明明我已經講咗我沖緊涼，都逼我一定要聽﹗癲﹗」欣宜亦搞笑回覆壽星仔：「我哋壽星仔好Q呀~講到好似我用把刀『行』住佢咁。」

另外，談到生日願望，Alfred希望可以快點除下口罩，問他想不想去旅行？他說：「還頂得住，近年我愛上攝影，發覺香港有很多好去處。」Alfred表示暫時將兒女私情放低，因為沒時間談情說愛：「誰不想有另一半，但沒時間，我將愛情放得幾低位置。」

（即時娛樂）