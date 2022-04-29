MIRROR「主持擔當」Alton揸越野電單車有天分 快速掌握「離地」招數獲讚 (21:17)

MIRROR成員王智德（Alton/王勁）主持的ViuTV節目《勁騎26》，昨晚（28日）播出第4集「天才車手」，介紹越野電單車，Alton經過專業教練Angus指導後，便落場玩越野電單車，Alton確實有天分，他花了一日便學識普通人可能要上幾堂，才能掌握到的「離地」招數，雖然其間Alton曾經跌落地，但幸無大礙，最後還順利完成「離地一跳」，獲教練及其他越野電單車好手讚賞，指他有膽量，Angus說：「如果Alton可以花大概兩年時間認真學習，我相信他可以參加比賽，他今日做到所有項目，我給他80分。」

Alton則說：「剛剛有一刻覺得自己跟月球距離拉近了...可能我們是普通人，對越野電單車印象就是看體育新聞時，或比賽精華片段，看似好簡單，好像踩單車般，但到我真正接觸它時，就發現在技巧及膽識上，都有很多要注意地方，我很敬佩他們，每個人只要找到一件自己想追求的事，願意為此不去計較，那份精神是除了越野電單車，我覺得所有人都在自己的生命中，可以運用得到，但當然，越野電單車很講求天分。」

另外，Alton是MIRROR的「主持擔當」，今次他孭飛主持這個節目表演獲讚，不少網民讚他夠生鬼及風趣，能帶動節目氣氛，兼且沒有令不是電單車愛好者卻步，反而用深入淺出方法講解，而節目最搞笑莫過於前晚一集，Alton問女嘉賓「你鍾唔鍾拍呢啲節目仔」時，結果「焫着」幕後團隊，Alton即時攬攬他們耍冧，而「節目仔」這3個字亦被惡搞，變成「德仔」﹑「主持仔」﹑「MIRROR仔」﹑「唱歌仔」等。

（即時娛樂）