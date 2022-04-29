七師傅落閘稱冇MIRROR演唱會門票 讚姜濤靚仔兼長高 (22:24)

人氣男團MIRROR將於今年7月底和8月初假紅館舉行10場演唱會，雖然演唱會門票未開賣，已掀起搶飛潮，MIRROR各成員亦「飛債」纏身，不少圈中人亦被朋友追問撲飛途徑，而他們亦紛紛落閘嗌冇飛，包括毛舜筠﹑林盛斌﹑周家怡和ERROR等。

玄學家七仙羽（七師傅）曾跟MIRROR合作過，今午她也在社交網宣布「我冇飛」，她寫道：「前幾天在電視台化妝間見到姜濤，和他玩了一陣，他又長高了又靚仔了。本來想問他有冇演唱會飛，後來想起保錡那句話：『我不是賣飛的。』所以只有將這份秘密，差點說出口的話永遠埋在心裡。身邊的人日夜找我要票，就算微辣幫我搞的talk show，我自己都冇票，更何況是別人的演唱會。但我重視所有友情，我馬上聯絡ViuTV﹑大國文化﹑主辦商富衛，得到的結果....」

七師傅還公開對話截圖：「現在的飛開始賣了嗎？好多好多朋友委託我買，日日問我。」對方答她：「沒有，還沒有開始。」另一張對話截圖則對方覆七師傅：「我哋啲飛都好緊張，我幫你問吓！」七師傅答：「靠你了，幫我預些飛吧，可以給我多少張，請你告訴我，謝謝你。」

阮小儀也在社交網貼了前天呂爵安（Edan）在MIRROR演唱會記招的照片，照片由Donald拍攝，小儀興奮寫道：「謝奴B影畀我！Edan呀~~~~~~(如果我喺現場的話，我一定會大嗌囉！😎😜）另外呀，唔好問我買唔買到飛啦，冇啊冇啊冇啊冇啊冇啊冇啊冇啊，真係冇呀！」

至於Edan今晚亦在Ig再貼低炒海報的照片，他引用MIRROR官方Ig的留言作出呼籲：「感謝大家對MIRROR的厚愛，了解到近日有不法之徒聲稱已有演唱會門票出售，我們在這裏作出呼籲，千萬千萬別被騙徒有機可乘，希望大家以正途購買門票，感謝大家耐心等候。期待與各位一起分享我們第一次的紅館演出。」

（即時娛樂）