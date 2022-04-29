新人DEZ拍MV挑戰大膽尺度 與文青女神Alma浴缸纏綿 (22:05)

環球唱片今年重點力捧新人DEZ（余宗遙）早前推出首支派台作品《綠洲》，MV於郊外取景，邀得文青女神Alma（郭爾君）擔任女主角。DEZ首個MV挑戰大膽尺度，與Alma有不少親密互動，在營火前情深對望相擁，之後在浴缸中濕身依偎纏綿，Alma還要舔DEZ臉頰。DEZ首次在鏡頭前演戲便要應付火辣場面，他被Alma問：「你究竟緊張個營火燒到多啲，定係緊張同我對戲多啲？」DEZ立即暖男上身答道：「我緊張個營火會燒到你多啲！因為營火實在太猛烈，在我們拍攝相擁鏡頭時，站在較近營火的一人就熱得像被火燒一樣。我們都希望可以盡快拍完這場面，免得營火熄滅又要重新燃起，唯有頂硬上輪流換位置。」Alma笑言是當時那團營火，逼出他們心裏那團火，他們才可在鏡頭前裝作鎮定。

MV另一幕，DEZ深夜獨自置身荒野的水塘中央濕身演出，水面不時有霧氣升起，看似DEZ被煙霧包圍一樣，令整個畫面添了一份神祕感。DEZ對這個天然的特製效果感到非常滿意，但因長期浸在冷水中拍攝，DEZ上水後要披上毛巾及補充糖分，他穿的水靴亦充滿積水，倒出來的一幕非常搞笑。

今次MV拍攝要上山下海絕不輕鬆，DEZ感謝一班台前幕後，及女主角Alma的付出，與他一起赴湯蹈火。作為樂壇新人的他，他感激幕後人員耐心指導，幫助他激發內在潛能，學習如何在鏡頭前管理表情及運用眼神，裝備自己成為更優秀的全方位歌手。

（即時娛樂）