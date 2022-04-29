勁騎26｜孖Alton撐枱腳互訴心聲 花姐認無法了解MIRROR真實一面 (23:20)

MIRROR成員王智德（Alton/王勁）主持的ViuTV節目《勁騎26》，今晚（29日）播出第5集「花姐的26假期」，Alton主動致電邀請經理人花姐（黃慧君）亮相節目，起初花姐推說好忙，檔期已爆滿，之後她續說：「正常嚟講我會唔會太重，令（電單車）前轆翹起先？」

Alton說：「就係本身驚嘅，但佢哋安排咗一架...你有冇聽過蝙蝠俠與羅賓嗰款車？隔籬有車斗款式？」花姐笑稱：「我坐喺嗰個『兜』（車斗），我仲使見人嘅？係咪我做咗之後，個節目會好睇先？如果令到Alton節目好睇，我會坐嘅﹗」

花姐最終應允亮相節目，她坦言起初強力反對Alton買電單車：「因為我由細到大都唔鍾意人揸電單車，因為我嘅經歷﹑我身邊朋友話畀我聽，揸電單車係好危險嘅事，但我會答應，似乎我對Alton嘅support好少，同埋我都想佢拍嘅節目好睇，而我覺自己會令節目好睇囉﹗」

節目組還安排了軍褸及軍帽給花姐穿上，Alton大膽笑花姐造型滑稽，之後Alton和花姐齊齊坐上Sidecar，花姐坐在車斗位置時表示：「其實（個位）又唔係好迫，我又唔係好肥。」Alton附和：「冇錯，你冇自己想像中咁肥。」當Alton開始踩油時，花姐嚇到大叫：「唔使咁急喎，我唔趕時間。」接着2人就駕駛及乘坐電單車利多於弊展開辯論，花姐先說：「坐電單車係直接聞到臭味，冇車廂隔着，牛屎味道都直接飛埋嚟。」

Alton則說：「但你唔覺得依家將遊車河感覺發揮到極致咩？（邊度極致？）因為四周冇嘢包住，感受晴天。（我同你極致位唔同，前後有嘢包住會安全啲。）」花姐坦言不喜歡，因為陣風撲面令她感辛苦，及後剛巧有部載豬貨車駛過，一陣豬糞味飄過，搞到花姐即時掩鼻：「我食晒喇﹗」

花姐表示Alton和隊長Lokman（楊樂文）比較適合揸電單車：「因為你兩個成熟穩重啲，雖然你（Alton）間中都有脾氣，但比較上識諗啲﹗」

然後Alton和花姐一齊歎美食，Alton說：「你有冇發現我哋好似係第一次一齊撐枱腳？」花姐說：「係呀，有啲慚愧，係咪？其實我哋都識咗四年，證明你幾唔鍾意我。」Alton再說：「我覺得冇機會囉﹗因為好多時都會有其他人喺度，然後有其他人，對話氣氛變得官腔同嘻嘻哈哈。（花姐：同埋唔係好熟，唔係熟到今晚約出嚟食飯，其實都好呀，我覺得我哋要有個距離。）」

Alton再追問花姐對他有什麼看法，花姐說：「我對你嘅睇法有幾個階段，最開頭剛入MIRROR時候，你係好Positive嘅人，跟住，年紀的確係大咗啲，但覺得你有熱誠，後來拍《男排女將》，我經常出現，有機會同你傾偈，我覺得你幾好笑，會將一啲唔好嘅嘢化為笑話，雖然好似好阿Q精神，但係我欣賞呢一點。」

Alton對於花姐欣賞他「呢個人都幾好笑喎」，他則說：「嗰下其實有少少心灰，我記得當時Jeremy（李駿傑）喺我隔籬，事後你轉身走咗，Jeremy同我講：『你不嬲都係咁，不過花姐依家先知』，佢講完呢句後，我就話『係囉﹗』但我唔會搶住向你表現自己。」

花姐接着說：「你哋都未必完全畀真嘅一面我睇，就如我同我個仔關係，佢唔會畀最真實一面我睇，佢同同學及同佢喺屋企對住我係唔同，我都未必真係了解你哋最真實一面，或者你哋選擇性畀我見到你嘅模樣，咁我咪睇唔到囉﹗」

（即時娛樂）