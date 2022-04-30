陶傑再評MIRROR走紅屬政治情感投射 歌曲未能深入民心 (15:33)

身在英國的陶傑日前（27日）在其電台節目《光明頂》中分享他對人氣男團MIRROR的看法，他當時表示︰「MIRROR唔係唔好，你可以喺情感方面向佢投射，但12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉搓埋一團麵粉拉番出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉。你有啲人話分得開啫，我唔覺得係。所以呢啲係虛火嚟嘅，對唔住，你可以有一種咩傘後，或者2019年之後，你自己嗰種一廂情願的政治情感投射，但係MIRROR係救唔到香港嘅音樂工業同影視，對唔住，呢一行要真材實料，係要深度同內涵。」

陶傑昨晚主持《光明頂》時，笑言講完周三晚的那番言論後不敢回港，怕一現身香港機場就會被鏡粉即時扣留。他強調MIRROR當然是好，絕對有價值，但MIRROR走紅是多角度綜合社會問題，是歌迷政治情感的延伸和投射。他指80、90年代的香港音樂及影視不政治化，惟MIRROR一出世已帶住政治胎記，而且香港音樂及影視工業不單是一支樂隊或一個電視台，要講持續性，而且要百花齊放。

陶傑重申有MIRROR當然好過冇MIRROR，身為香港人當然很想MIRROR發揚光大，但也不要太亢奮。他說︰「我講來講去就是MIRROR那種走紅對香港電影、電視、音樂工業有沒有幫助，我認為幫助不大，因為整個形勢及氣氛不是70年代中至90年代中的香港娛樂工業生態環境。你們說他是歌手，歌星要有歌才可。你說MIRROR唱過哪幾首歌是全香港，不是只有他們的粉絲呀... 許冠傑當年唱的《打雀英雄傳》，就算沒聽過許冠傑情歌的人，在街邊豬肉的小販都覺得好正，呢個就叫『紅』﹗」至於內涵，他認為張國榮也曾經是小鮮肉，但經歷過起跌，梅艷芳一樣，在這方面是需要時間的。

（即時娛樂）