姜濤23歲生日 數百歌迷聚集銅鑼灣迎接姜濤號 姜媽現身被粉絲包圍 (19:24)

MIRROR人氣王姜濤今天（4月30日）23歲生日，後援會舉行連串活動慶祝，包括舉辦全民電車免費乘搭日、大型生日應援廣告，派發應援物品，以及在銅鑼灣某商場開設慈善限定店等，每處地方也吸引大批「姜糖」（粉絲暱稱）現身，就連姜濤媽媽也出現。姜媽被發現後，立即被大批粉絲包圍及要求合照，並獲粉絲護送回家。姜媽上樓前向粉絲揮手致謝，被問到兒子獲那麼多人支持時說︰「很開心，多謝大家。」

今年有兩架「姜濤號」，20名姜糖現身屈地街電車廠準備登車。等候期間，現場播出姜濤感謝粉絲的影片。車廠外也有過百粉絲聚集等候「姜濤號」開出。約早上11時，「姜濤號」從車廠開出，途經上環、中環等地前往銅鑼灣，沿途吸引不少途人注目。電車駛至銅鑼灣崇光百貨門口，現場已有數百人企滿行人路舉機拍照，並大叫「姜濤生日快樂」，場面墟冚。據知，後援會日前收到警方通知，要注意人群聚集問題，以免違反限聚令。

後援會表示今年的全球生日應援合共花費約7位數︰「電車是做畀香港人，商場就是做慈善，完成後會捐一筆大款項給10間慈善機構，主要會幫助小朋友，因為姜濤很喜歡小朋友，他提出今年做慈善想注重小朋友多一點。（已籌到過百萬善款？）應該都OK，廣告與慈善Balance，大家都是這個數字，不想太離地，今年多做慈善。」

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（即時娛樂）