湯洛雯生日未約實馬國明慶祝 做好女友讓男友當天去踢波 (20:13)

馬德鐘、陳煒、湯洛雯、徐榮、蔣家旻等，今日出席新劇《雙生陌生人》宣傳活動。馬德鐘在劇中分飾兩角，他坦言辛苦到似一次拍了兩套半劇，拍攝時不但自己，連對方也會把角色混淆。談到他在劇中周旋於陳煒和湯洛雯之間，陳煒透露與馬德鐘有場激情動作戲，由於首次穿那麼性感的睡衣拍攝，很擔心會泄春光。馬德鐘回憶拍攝時已盡量遷就鏡頭保護她，自己就反白眼不敢多望。

湯洛雯表示拍攝與馬德鐘的接吻戲前已向男友馬國明備案，而男友的反應是「又有親嘴戲？同期你好似好多男人咁」。談到5月6號生日，湯洛雯表示暫時未約實馬國明一齊慶祝︰「他那天要踢足球，應該會一齊慶祝吧。（他重視踢波多過女朋友？）作為好女友，是要讓男友去踢波。他拍完新劇，政府放寬措施，場地重開可以踢波。（男友會送驚喜？）他偶然也會，不必等到特別日子。」

蔣家旻早前被指出入敖嘉年寓所，惹來敖嘉年出軌傳聞，敖嘉年其後澄清3年前已離婚，不涉第三者。蔣家旻說︰「有緋聞代表自己仍有新聞價值，但不澄清自己又不開心，外界會誤會我是小三。我們有共同的圈外朋友，當日是一班人去嘉年屋企。我後來知他的婚姻狀况，報道出街後有互相聯絡問候，他擔心緋聞影響到我。」蔣家旻說她現在單身，有為被指是小三而不開心，雖然工作未受影響，也未被公司鬧，但日後與異性外出會小心。

（即時娛樂）