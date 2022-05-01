余德丞約滿無綫外闖 為TVB當年一個決定耿耿於懷至今 (13:26)

余德丞宣布約滿離巢，與無綫（TVB）結束8年賓主關係。他拍片表示在無綫多年雖沒代表作，但做過包括拍劇等不同類型工作，這8年沒白過。

不過，余德丞話鋒一轉，稱有件事令他耿耿於懷至今。余德丞重提2018年踢足球時因心臟問題昏迷入院一事︰「當年有個人出來說我母親跪求了他很久，所以他決定為我免費點燈續命。我和母親不認識這個人，我們認識的人當中也沒人曾嘗試接觸這個人。當年我看到這宗新聞後很想站出來，但公司認為最好的回應就是不回應，最後我只說了『多謝關心，我沒有回應』。」

余德丞直言至今也不明白為何要當沒事發生︰「對就對，錯就錯，如果有我便承認。現在我這樣回應，會導致很多揣測，有沒有想過影響會延伸至數年後，別人也根深柢固地相信，永遠想起我就會想起這件事。我做這一行不緊要，食得鹹魚抵得渴，但別人會如何看我母親，無形中傷害了一個不是這行業的人。很多人至今也覺得我依然能坐在這裏，是因為我媽媽為我點燈續命。」

對於入圍競逐「全球百大型男」排名，余德丞自嘲「呢單嘢關我鬼事」，他自言何德何能，莫說全球，連細如港島區也差點不能入流。余德丞坦言當時已快約滿，深信絕非公司課金；事件也跟他及其母親無關，呼籲提名者傳訊息告訴他。

（即時娛樂）