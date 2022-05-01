無綫「御用醫生」郭田葰宣布離巢︰今日我係100%自由人 (14:01)

郭田葰（Marcus）2009年從澳洲墨爾本回港參加香港先生選舉入行，加入無綫（TVB）13年來多演醫生角色，有「TVB御用醫生」之稱。Marcus今日在社交平台宣布已約滿TVB︰「今日我係100%自由人，因為我已經約滿工作了13年的TVB。感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們，以及一眾工作伙伴（you know who you are）。相信一定會有朋友問：『你唔喺已經自由身咗好耐了嗎？』其實由2015年開始，我跟舊公司已經轉為part-time合約關係，所有電視以外嘅工作，包括：主持 、廣告、培訓等等，都係由我或經理人親自處理同接洽。所以當時可以話係99%自由人，而今日就正式成為100%自由人了。」

Marcus的父親是印尼華僑，他8歲時隨家人移居印尼，其後又轉到澳洲升學，於墨爾本蒙納士大學醫科畢業，後來又回流香港加入娛樂圈。Marcus說︰「從8歲開始，我就隨着父母移居到不同地方生活：星、馬、印尼、澳洲...等地，每隔幾年就轉換一次生活環境，再由零開始接觸不同的文化，學習和不同地方的人相處，學習了許多逆境生存的道理。畢業後，更由原本的『醫生』轉變為『藝人』，似乎『轉變』已成為了我人生中不可分割的一部分。知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重『轉變』，需要花時間去適應同重新學習，跳出『舒適圈』或許不容易，但各位朋友記住一定要『勇敢+樂觀+正面』去面對這些『轉變』，因為每一次的『轉變』就代表你已經更近一步邁向你嘅『理想生活』，成就更好嘅你。Never be afraid of change﹗Always look forward to exciting times ahead﹗」

（即時娛樂）