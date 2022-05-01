聲生不息｜曾比特年幼喪父 與林子祥唱畢《單車》淚流滿面 (17:55)

無綫《聲生不息》今晚（1日）播出第2集，14個獻唱單位分成男子組及女子組，輪流獻唱《勇》、《單車》、《我要你的愛》、《情人》、《花火》及《來生緣》進行一對一組合PK賽。經過三輪競技，男、女子組及現場「金曲出品團」（現場觀眾）將選出心目中的最佳表演作品。

組合PK戰開始前先進行兩輪熱身遊戲，決定每輪PK對手及表演順序。葉蒨文繼1993年在《翡翠歌星賀台慶》上邊鬥快做sit up邊獻唱《我要你的愛》後，再次上陣挑戰「Sit Up唱」。雖然如今已年屆60，葉蒨文做sit up時依然面不改容及中氣十足地獻唱。

年幼喪父的曾比特與林子祥合唱《單車》，他說此歌代表其心聲︰「爸爸在我小時候離世，我有很多說話想跟天上的爸爸說，有很多話來不及對他說。」曾比特與林子祥為唱出歌曲意義，花心思將同樣講述對父親感受的《空櫈》加入《單車》中。林子祥覺得與曾比特很合拍︰「他有點像我的兒子。」

正式表演時，他們一剛一柔演繹出難離難捨、含蓄又暗藏激昂的父子情。現場的楊千嬅想起兒子Torres而落淚，炎明熹亦想起家人而鼻子一酸。完成演出後，林子祥說︰「我想我的兒子，也想我自己的爸爸，也是不夠時間一起。」曾比特聞言淚流滿面。

（即時娛樂）