聲生不息｜炎明熹獻唱《蜚蜚》一曲成名 微博粉絲人數7日激增逾3倍 (18:20)

炎明熹（Gigi）及曾比特有份參與無綫與內地芒果TV合辦的《聲生不息》，兩人雖然年紀輕輕，卻在節目上周日（4月24日）首播後一曲成名。Gigi除登上內地熱搜榜冠軍、微博粉絲人數由6萬激增至21.1萬（截至5月1日下午1時半）外，她在首集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻6日內已錄得逾110萬點擊，成為該集點擊率最高歌手。

Gigi在今晚播出的第2集《聲生不息》中，將與楊千嬅合唱歌曲《勇》。楊千嬅想跟新生代歌手合唱以對照不同年紀對勇氣的感受，李玟遂提議Gigi上陣，Gigi聞言立即自薦。楊千嬅對Gigi讚口不絕：「後生可畏，她這樣即衝出來，我內心也很想和她合唱。我有看《聲夢傳奇》，她某程度上很勇敢。她這剎那的勇氣，和我走到中年的勇氣，我們的歷程對照，如果可以搬上舞台會很有意思。」Gigi補充︰「我們想出『跨時空對話』，她是一個長大版的人，我就是一個細版的人。」錄影當日是Gigi的17歲生日，Gigi獻唱完畢後開心滿足地說︰「我今年收到最好的生日禮物，就是和千嬅合唱！」現場眾人即時向她送上生日祝福。

林子祥、周筆暢、電影人劉偉強及鄭國江，將在今晚第2集中分享他們對港樂的回憶及情懷。

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（即時娛樂）