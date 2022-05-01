具俊曄將大S紋上身 暗藏愛妻密碼 (23:05)

台灣女星徐熙媛（大S）與韓國男團「酷龍」成員具俊曄閃婚，兩人先後於韓國及台灣登記結婚。目前身在台灣的具俊曄，近日被發現增添愛的紋身，他在手臂刺了一個皇冠下方一條像絲帶的圖案，上面是「熙媛」二字的韓文，象徵大S是他的女王，還刺了台北的經緯度，當作愛的密碼；具俊曄又在頸部刺了英文字「Remember Together Forever」，代表記得夫妻二人永遠在一起。其實，大S早在20多年前跟具俊曄拍拖時，她也曾為男方在腳踝上紋身，卻因為不懂韓文把「具」刺成「九」；可是二人分手後，大S決定用雷射去除該紋身，並以「地獄之火」形容當時的痛苦程度。而具俊曄將於本月13日在紐約一間知名夜店演出，但大S不會同行，屆時會留在台灣照顧一對子女。

至於大S的妹妹徐熙娣（小S）日前曾接觸新冠肺炎確診者，故目前跟丈夫及3個女兒接受居家隔離。據小S經理人透露，因身邊有工作人員快測結果呈陽性，所以小S正在居家隔離，每天也有做快測，目前都是陰性，待完成「3+4居家隔離」便會復工。原本小S昨天（4月30日）要入廠錄製節目《小姐不熙娣》，也要臨時取消，東森電視台表示：「等小S這兩天檢查如果都沒有異狀，下周六便正常錄影。」

（即時娛樂）