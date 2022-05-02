雙生陌生人｜馬德鐘一人分飾四角考演技 感激袁鎮業做「無臉英雄」 (13:32)

由馬德鐘﹑湯洛雯﹑陳煒﹑賴慰玲和何廣沛等合演的無綫新劇《雙生陌生人》，將於今晚（2日）在翡翠台首播。

《雙生》劇由「撞樣網站」延伸出來的奇情輕鬆愛情小品，主角高收成（馬德鐘飾）是個效率高兼腦筋好的律師，收成某天發現當年深愛的前度俞風（湯洛雯飾），在「撞樣網站」尋找自己撞樣的人，內心因而泛起漣漪；另一邊廂，與收成長得像孖生兄弟般的巫祺男（馬德鐘分飾），正因遭受連環厄運陷入困境，此時祺男不但遇上集剋星與救星於一身的夏纖纖（賴慰玲飾），並捲入收成與俞風的「18年愛的漩渦」，可謂複雜中的複雜。

不過更複雜、更峰迴路轉的還在後頭，為了修補當年愛的遺憾，收成要求與祺男互換身分，但又因為陰差陽錯，二人周不時要你扮我扮你、再我扮你扮我，弄致笑話連連，嚴格來說馬德鐘一人分飾四角，演戲經驗豐富的他亦笑言很混亂：「對調咗身分仲要扮番自己，所以拍嗰陣成日要搞清楚自己有冇錯啦、有冇漏嘢啦，做出嚟觀眾接收係咪會清晰等，個思緒真係會亂，係有影響到啲腦神經嘅，我唔單止精神分裂咁簡單，直頭係失咗憶，完全唔記得呢套劇拍咗啲咩。」

談到經常要自己與自己演對手戲，馬德鐘坦言對台前幕後均是挑戰：「我兩個角色好多同場，同埋好多身體接觸，所以要用比平時多3倍時間去拍一個場口，仲要牽涉拍攝同轉妝。」

他又坦言感激替身袁鎮業的付出：「佢係無臉英雄，佢真係好好，份人好冇所謂，照樣好投入去演呢個角色，同埋我設計角色時，係想巫祺男瘦啲嘅，咁啱袁鎮業又比我瘦，咁我瘦番啲大家會似啲。」

除了劇情及角色「反轉再反轉」是一大亮點，馬神更指劇中兩大搞笑擔當，亦是劇集賣點：「我哋啲搞笑戲拍得好開心，NG就唔太多嘅，但就有真係忍唔到笑，都試過笑到大家停晒喺度，呢套劇負責搞笑有兩個人，一個徐榮、一個賴慰玲，最開心快活就係見到佢哋，希望觀眾見到佢哋都有呢個感覺。」

（即時娛樂）