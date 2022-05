next

Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月4日在港上映,自認是班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)粉絲的「Do姐」鄭裕玲,今早(2日)已透過視像跟班尼狄做訪問,詳談新戲點滴,Do姐在社交網貼了2秒的片段,片中Do姐跟班尼狄打招呼,而對方亦向她問好。Do姐表示完整訪問將於星期三(4日)在商台節目《口水多過浪花》播出。

在2016年,班尼狄曾來港為其主演的超級英雄片《奇異博士》(Doctor Strange),舉行亞太區記者會及紅地氈活動,當年Do姐擔任司儀,而身經百戰的她在偶像面前,竟緊張得「食螺絲」呢﹗

(即時娛樂)