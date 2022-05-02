聲生不息｜李克勤憶樂壇頒獎禮：最難過係冇受到邀請… (17:25)

歌唱比賽節目《聲生不息》昨晚（1日）播出第2集，主題是「港樂與我的愉快少年事」，觀眾選出最能代表自己少年事的6首廣東歌，包括：《單車》、《花火》、《情人》、《來生緣》、《勇》及《我要你的愛》，頭3首是男子隊的指定曲目，後3首則是女子隊的指定曲目。

兩隊隨後進入備戰狀態，克勤與一眾隊員研究出戰歌曲編排，最後由他跟李健合唱《花火》，於第3局出場，他更立定下一個目標，希望這一戰將輸的贏回來，霸氣十足。

比賽開始前，節目組特別回顧過去香港樂壇的頒獎禮，於頒奬禮中獲得不少獎項的克勤感受甚深，以往歌手們每年做的所有事情，都是為了能拿到多少獎，被問到好不好玩，克勤直言：「拿到的時候就好玩；拿不到的，你回到家裏會懷疑自己，『唉，天呀』。」

克勤坦言最難過不是拿不到獎，最難過是沒受到邀請，他說：「你連去的機會都沒有，那才是最難過，我也遇過。有一年沒有人邀請我，家裏的人不敢提，因為怕我沒機會去，結果真的沒機會去，其實大家都在意的時候，是真的能夠推動每一位歌手，去盡自己最大的努力，拿最好的出來，大家都去做最好的。」

（即時娛樂）