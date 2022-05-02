「如妃娘娘」鄧萃雯拒再拍宮鬥劇：我很討厭鬥爭 (19:33)

定居內地的鄧萃雯亮相節目《她的雙重奏》，雖然她在劇集《金枝慾孽》的如妃娘娘一角而爆紅，不過當年爭視后卻大熱倒灶，敗給同劇的黎姿，鄧萃雯被問到當年失落視后，會否是種遺憾？她說：「所以人生不要太計較當下，當時我演出的時候已經很努力，觀眾也看到我的用心，其實就夠了，我永遠覺得獎項是一個甜品。」

鄧萃雯在節目中又坦言不喜歡看宮鬥劇，她說：「很多宮鬥劇來找過我演，但都被我推掉了…我真的覺得在宮鬥戲裏面並不開心，我很討厭鬥爭，雖然我演的時候，真的演得很盡力，可能也在看的時候覺得很爽，但是其實每一次在拍的過程當中，我去看回放的時候，我心裏面其實有一種感受是不開心了。

宮廷是沒有愛的，因為沒有愛才會鬥嘛，才要攀比嘛，我覺得這個東西沒有什麼意義，我演《金枝慾孽》的時候，它就會很紅嘛這個戲，我好害怕，因為當時一出場就殺人了，但有很多小朋友把如妃娘娘當偶像，我就覺得這樣對社會沒有一個很好的榜樣吧，為什麼要殺人？一出場就殺人？會變成小孩喜歡的偶像，人為什麼要這樣子鬥？我不喜歡！」

鄧萃雯又被問到有沒有被催婚？她說：「婚姻也不是唯一的選擇，因為我覺得它也是甜品，我說如果一個人沒辦法幸福，是沒有能力多一個人幸福的，不可能去靠一個人來給你幸福的，如果是這樣你肯定會失望。」

（即時娛樂）