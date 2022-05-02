「食腦三子」有拗撬冇心病 何廣沛曾走冤枉路樂助後輩 (23:22)

現年33歲的何廣沛，除了拍劇，又跟郭子豪、方紹聰（奶仔）組成「食腦三子」向網絡及綜藝節目發展。其實，何廣沛早在拍攝《跳躍生命線》時便以玩票性質，跟同劇的郭子豪、羅天宇、張彥博組成「跳躍F4」拍片放上網為該劇宣傳；至開設「食腦」頻道就見真章，雖然合作過程中大家也有拗撬，但不會有心病，「我們3個雖然出身不同，思維、想得到的東西都不一樣，但有共同目標，有團火想做好件事，才維繫到。過去一年半遇到意見分歧，決策磨合，我們都有拗撬，試過互相爆粗，但拗完沒心病」。他稱大家都有做錯的時候，最緊要肯承擔，然後改正。

「食腦三子」合演的《食腦喪B》雖然一波三折，最終也可以播出，但合作的綜藝節目《真係唔好笑》被指效果不理想而播映無期，何廣沛承認奶仔有少許不開心，他自己則抱平常心，「節目未出街，為何這麼多預判，好不好看都是傳言！不是事實，我相信傳言會不攻自破，不如待節目出街，大家客觀看完再定斷！其實節目團隊很用心，聽講節目即將會幫手打仗。我覺得節目不是力捧我們3個，節目還有4位女主持，是由其中兩位主持界阿姐麥美恩、馮盈盈帶住我們，我們只在身邊依附一下」。

反而何廣沛對於被指工作態度懶散，傳跟麥美恩不和，因而感到冤屈，「以前傳緋聞，我一笑置之，今次關乎我的人格、操守，會影響我日後事業發展，我有點不開心，不喜歡被人屈！我付出10年努力，如果我不認真，公司不會給機會，而我現在正拍攝劇集《破毒強人》、《曙光》、《回歸》」。何廣沛稱有些前輩讚他開工前做足功課很乖，郭柏妍也曾在社交平台發文多謝他鼓勵及給予意見。何廣沛揚言不會因為是非，而避忌跟其他演員交流，「我很樂於幫後輩，江嘉敏、陳曉華、馮盈盈、郭柏妍細我6、7年，我又長氣，但都是為她們好，不想她們走冤枉路。因為我做新人時很迷失，沒有人提點，拍《樓奴》做錯晒，劇集出街一面倒負評，被彈『戲屎』」。

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（即時娛樂）