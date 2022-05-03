余德丞離開無綫到商台開咪 孖Do姐主持《口水多過浪花》 (13:25)

余德丞（Dickson）日前宣布約滿離巢，與無綫（TVB）結束8年賓主關係，昨天（2日）Dickson已經返新工，原來他到商台擔任《口水多過浪花》客席主持，跟鄭裕玲（Do姐）﹑迪偉和傑朱齊齊開咪，他寫道：「十年前想做嘅一件事實現了。」森美留言歡迎他加入商台，丁子朗亦留了加油emoji。

Dickson在YouTube個人頻道「余常生活」，分享首天在商台工作感受：「救命呀，我好緊張，今（昨）日第一日開咪，平時我真係口水多過浪花，但我去到《口水多過浪花》就真係一滴口水都冇，因為好緊張又驚講錯嘢，所以做節目同平時跟人吹水，完全係兩回事。

今（昨）日主要係講讀者來信，其實我覺得做得唔係咁好，因為我有太多顧慮，我好擔心我畀嘅意見係唔啱，我冇充分代入佢角色，所以我唔敢畀意見，但其實又唔係，我應該講咗我諗法先，雖然佢未必係我咁諗，但都畀多個建議佢，所以...ok，希望我會有改善，下星期一呢個環節『鄭大仙』，我係會畀多啲有用意見。

可能有人奇怪點解我會做DJ，實不相瞞，其實我喺2011年大學畢業時，我已經向商台求職，當時我申請商台一個職位空缺，係做PA（節目編導），但當年我犯咗個超級大嘅錯誤，Send email過去，我發現我串錯咗人哋個姓氏，人哋係郭先生Mr.Kwok，但我串錯Kowk，難怪冇回音，不過亦好好彩，多謝商台同Do姐，隔咗11年後我可以喺大氣電波開咪，我會繼續努力。」

（即時娛樂）