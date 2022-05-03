學友獲海關關長問候感受寵若驚 鎮宇特別演出盼戲分加碼 (13:50)

由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂、楊天宇等合演的英皇電影《海關戰線》，拍攝已進入如火如荼階段，英皇集團主席楊受成來到拍攝現場探班，並向張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟及特別演出的吳鎮宇打氣，同時為新人黎峻慶祝生日。

學友見老闆到場探班，完全投入其海關角色，上前敬禮，兩人互動一番，楊受成還給學友傳口訊，向學友說：「剛與海關關長見面，對方表示要我傳話問候學友。」學友聞言受寵若驚，並感激各方友好對這部電影的支持；楊受成親自答謝鎮宇演出之餘，亦逐一關心各人拍攝情况，並向兼任動作指導的謝霆鋒，了解戲中動作場面進度，楊受成今次對霆鋒信心十足，叫大家等看好戲！

而吳鎮宇以特別演出形式參與《海》，鎮宇指今次拍攝，劇組安排的時間充裕，令過程非常順利，他說：「當然很開心，可以跟學友、嘉欣、霆鋒等有對手戲，下次希望可以再多一點！」鎮宇表示希望每年拍一部電影，並能與新導演合作：「暫時未與今年的新導演接觸，有香港政府大力支持，又有同行支持，目前未有人找我，呼籲大家，我演出的費用是ok的。」

在片場度過生日的英皇新人黎峻，獲劇組送上生日蛋糕，楊受成帶領現埸工作人員為他慶賀，在旁的嘉欣亦率先送上祝福，黎峻表示很高興今年生日，有3大女神林嘉欣、劉雅瑟、衛詩雅為他慶生，他說：「第一年在工作中度過生日，相信回家也睡不着，最難得老闆也到來，全公司亦很齊人。」 關智斌也送上祝福，並謂這天才知道黎峻生日，被問到會否補送生日禮物，關智斌笑說：「要什麼也可以，你夠膽就說！」

（即時娛樂）