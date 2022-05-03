勁騎26｜Alton做義工為浪浪善終 送往生動物最後一程 (14:40)

由MIRROR成員王智德（Alton/王勁）主持的ViuTV節目《勁騎26》，昨晚（2日）播出第6集，今集暫且放低平時節目搞笑輕鬆氣氛，而Alton化身「浪浪送行者」義工，跟隨其他義工執拾在路上不幸往生的動物，並送牠們最後一程。

Alton先到訪「浪浪送行者」阿峰家中，詳細了解浪浪送行者工作，Alton問阿峰：「電單車同呢樣嘢點樣拉上關係？」阿峰說：「電單車主要喺高速公路﹑或者行鬼祟小路，塞車時我哋可以快啲到現場，我哋義工隊八成都係電單車，亦都有私家車，如果係大型狗隻，多數會用私家車。」

Alton跟義工阿峰和Sammi於凌晨時分，駕駛電單車出發，先後在元朗的公路上，執拾往生動物遺體，他們接收了疑被毒死的貓咪，以及在渠道死去數天﹑傳出強烈臭味及屍身發脹的毛孩。

Alton見到貓貓遺體時，一時哽咽，他跟義工細心地為貓貓善終，鋪好毛巾﹑清潔身體﹑為貓貓檢查晶片﹑放上往生蓮花﹑將遺體放入膠袋束好，並在頭部貼上大悲咒令貓貓安息，Alton說：「好啦﹗貓咪安息，我哋已經盡量將呢段路尾段做得好啲，希望你開心。本身呢份工作係理性嘅，但當你見到佢哋身體之後，完全係感性主導。」

之後Alton和阿峰及Sammi處理屍身發脹的毛孩「沙皮」遺體，在過程中Alton雖難以忍受強烈臭味，本身怕污糟的他，最後憑信念兼克服心理障礙，並將一桶漂白水倒落毛孩身體，幫牠「冲涼」，Alton說：「我嚟幫你㗎﹗」

之後他和阿峰合力包裹浪浪遺體，Alton說：「比着你係佢（浪浪），你都想有人幫手，到你真係去做，做完後就會發現係值得嘅﹗」及後Alton填寫善終單據：「上面有一項寵物名稱，我哋知道佢（毛孩）叫沙皮，喺前面加個暱稱：『Alton的朋友』。」

一星期後，Alton和浪浪義工到寵物善終服務公司，為浪浪火化，送牠們最後一程：「呢個幫忙嚟到呢度，我覺得係有始有終嘅愛，令佢哋有尊嚴地離開，不單止幫到佢哋，仲幫到我自己，我學識唔好睇小自己力量，只要你付出一分力，就會影響到其他人，其他人再付出一分力，呢份力量可以變得好大，浪浪喺彩虹橋上開開心心啦﹗」

（即時娛樂）