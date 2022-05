next

時尚界年度盛事Met Gala香港時間今日清晨在紐約大都會藝術博物館舉行,吸引不同界別人士盛裝到場,不止演員歌手,運動員亦有撐場,而且不乏亞裔名人,包括代表中國隊出戰今年冬奧的谷愛凌,以及韓裔美國選手金善;憑新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)人氣急升的楊紫瓊、《魷魚遊戲》鄭浩妍、《我的超豪男友》亨利高定(Henry Golding)及其來自台灣的混血模特兒太太羅英愛(Liv Lo)、韓團NCT成員Johnny,以及《尚氣與十環幫傳奇》奧卡菲娜(Awkwafina)等。

(即時娛樂)