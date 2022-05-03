蕭若元撐MIRROR非虛火 陶傑向鏡粉「道歉」：冇心引燈神出嚟 (18:00)

陶傑近日評MIRROR的言論惹熱議，連身在台灣的蕭若元也在網上節目狂數陶傑。（資料圖片/明報製圖）

陶傑日前於電台節目公開評論人氣男團MIRROR，並以「12件咁嘅嘢」形容12位成員，直指MIRROR只屬虛火，又暗批他們欠深度和內涵，且歌曲不夠當年許冠傑般普及唱到街知巷聞，更稱「鏡粉」（粉絲暱稱）因政治情感投射才喜愛MIRROR，還指MIRROR能夠激發他行「斷背山」的興趣：「如果我係25歲，都會轉行搞基。」其言論惹爭議，連與陶傑不和的蕭若元亦在網台節目，狂數陶傑批評MIRROR的不是。

被稱為「燈神」的蕭若元力撐MIRROR及姜濤，蕭若元說：「MIRROR唔係虛火，兩年前我已經講過『姜濤現象』。」直指陶傑是老人家不能夠接受新事物，拿MIRROR與1970、1980年代比較，只是眷戀舊社會。

陶傑及蕭若元隔空開火，引發大批網民「食花生」，有網民擔心「燈神」蕭若元會「燈死」MIRROR，又有網民大讚陶傑敢言，不過「鏡粉」對陶傑言論大表不滿，紛紛要求陶傑公開道歉。

陶傑昨晚在電台節目卻只為引了蕭若元出來而公開道歉，他說：「我要同鏡粉講sorry，我無心引個『超級燈神』出嚟，佢（蕭若元）係出於個人仇恨而買對家。」

（即時娛樂）