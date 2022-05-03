《金宵2》結局收視再跌 《聲生不息》平穩 《勁騎26》吸24萬觀眾 (19:35)

無綫今天（3日）公布三台上周（4月25日至5月1日）的電視直播收視，隨着防疫措施放寬後，三台的電視直播收視或多或少受影響而下跌。

無綫劇《金宵大廈2》上周播結局篇，收視不升反跌，有15.6點（觀眾人數約101萬），成為該劇收視新低；《食腦喪B》收視亦比上周稍跌1.6點，有16.6點（觀眾人數約107萬）。

無綫王牌節目《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》收視同樣下跌，分別有21.1點（觀眾人數約137萬）與21.5點（觀眾人數約139萬），但仍是無綫最高收視節目；周日首播的《廉政行動2022》則有13.3點（觀眾人數約86萬）；同樣是周日播映的《聲生不息》，則跟上周一樣維持16.9點（觀眾人數約109萬）。

ViuTV方面，綜藝節目《肥美人》播映第3周，收視亦向下，比起首周下跌0.7點，收3.8點（觀眾人數約24.6萬）；由MIRROR成員王智德主持的《勁騎26》，首周收視有3.7點（觀眾人數約24萬），成績算不俗；另一MIRROR成員李駿傑有份主持的《GO!執!事務所》則有3.5點（觀眾人數約22.7萬），比上一周微升0.3點。

至於香港開電視，最高收視依然是《空間改造王》，收視為4點（觀眾人數約25.9萬）。

（即時娛樂）