第五屆票選電影大獎首階段投票展開 吳君如鄭中基梁詠琪拍片力撐 (19:47)

由提供電影資訊的手機應用程式「Hong Kong Movie」舉辦之《Movie6全民票選電影大獎》來到第五屆，秉承「有份睇就有份投！」宗旨，全港觀眾可以成為評審，由眾多提名之中先選5強，再選贏家。

投票將分兩階段進行，第一階段由今天（5月3日）起，至5月23日接受投票，一連3個星期，觀眾可從9大獎項候選名單中，選出自己最支持的電影、導演、演員及海報。第一階段結束後，各項大獎得票最高的5個單位，將自動入圍第2輪候選名單，5強結果將於5月24日公布；第二階段將於5月25日至6月7日接受投票，觀眾繼續以一人一票形式，由5強之中選出得獎者，最終得獎結果將於6月9日公布。

今年《票選大獎》除了得到《藝文青》、「CS實驗室」及「英皇電影」支持外，一眾演員及導演包括：吳君如、鄭中基、梁詠琪、周國賢、王丹妮、廖子妤、趙善恆、李駿碩等，亦為《票選大獎》拍攝宣傳片，以行動表示支持。

今年符合參與《票選大獎》資格的香港電影共33部，包括《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《殺出個黃昏》、《馬達‧蓮娜》、《怒火》、《拆彈專家2》、《一秒拳王》、《濁水漂流》、《手捲煙》、《G風暴》、《喜歡妳是妳》、《狂舞派3》、《逃獄兄弟》、《一級指控》、《假冒女團》、《拳道》、《不日成婚》、《二次人生》、《等一個擁抱》、《總是有愛在隔離》、《真‧三國無雙》、《金錢帝國：追虎擒龍》、《感動她77次》、《我的印度男友》、《我要做特務》、《遺愛》、《除暴》、《有你一個就夠》、《女人街，再見了》、《鬼同你住》、《#PTGF出租女友》及《燃燒的夏之龍虎鬥》。

（即時娛樂）