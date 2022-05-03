吳宇森重拍《喋血雙雄》英語版 演員未定 明年上架 (19:43)

《英雄本色》導演吳宇森另一經典作《喋血雙雄》數度傳出重拍英語版，據美媒報道，現將由吳宇森親自操刀，與環球影業合作，預計明年在串流平台Peacock上架，不過演出陣容暫未公布。

1989年在港上映的《喋血雙雄》，當年票房超過1800萬港元，並榮獲第9屆香港電影金像獎最佳導演及最佳剪接，香港電影金像獎協會更票選為「最佳華語片一百部」之一。《喋》片由周潤發、李修賢、葉蒨文及朱江主演，講述周潤發扮演的職業殺手在一次行動中誤傷酒廊女歌手葉蒨文，心懷愧疚的他，為幫她恢復視力，需要大筆錢支付眼角膜移植手術。此時引來警察李修賢調查，兩人卻在過程中惺惺相惜。

過去30年，多次傳出《喋血雙雄》翻拍成英語版，包括1992年已完成劇本，並稱敲定《風月俏佳人》李察基爾（Richard Gere）及金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演。另外，2007年又有消息指《別了誘情人》韓裔導演李宰漢會操刀。4年前再有報道稱劇本重寫，周潤發的職業殺手角色改為女性，並由《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）主演，但全部均未能成事。

（即時娛樂）