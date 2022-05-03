Tyson Yoshi豪宅曝光 女友被揭主人房拍性感照捱轟 Ig刪帖又重發 (21:11)

創作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）曾在社交平台分享家居照，被揭家住坐落全開揚海景的深灣豪宅，但他卻一直低調其富二代身分。近日有眼利網民發現，無綫財經‧資訊台節目《家居‧築則》介紹一個豪宅單位，裝修跟Tyson Yoshi的家居非常相似，連屋主背景資料也相近；對此，Tyson Yoshi在Ig限時動態回應，表示該節目是他去了台灣時，設計師氹其家人拍攝，原本更想開他的名字，卻遭他反對。他坦言很反感拍此節目，可是豪宅是屬於家人的，自己沒有話事權；又指已非首次因該設計師引起私隱問題，令他大感無奈。

隨着家居曝光，Tyson Yoshi女友Christy亦再度成為討論對象。因Christy曾在社交平台分享過一張在房間內拍攝的內衣照，有網民發現原來是在Tyson Yoshi父母的主人房所拍，因而被質疑她未經主人同意入房間拍下性感相，又被鬧對男友的家人欠尊重、沒有禮貌。Christy今天（3日）被發現其Instagram帳戶已刪除大部分照片，只餘下一個2021年12月發布的帖文；但其後，她又再次重po昔日的帖文。

（即時娛樂）