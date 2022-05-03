MIRROR水池舞動拍MV 成員呻苦 盧瀚霆戒指卡手指喊驚 (22:25)

男團MIRROR近日推出全新團歌《Innerspace》，歌曲講述人把自身縮細到身體或精神裏進行探索，經消化後，再發放新驚喜，便能讓人生路走得更遠。為了在演繹上更顯爆炸力，MIRROR 12子花了不少心機排舞，副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）說：「上次跳《Reflection》需要很大體能，今次則是技巧上難度高，因為加入很多舞步和手勢，令畫面更豐富，大家都跳得開心，很滿意效果。」

不過，他們在水池拍攝MV卻有苦自己知。李駿傑（Jeremy）呻被迫飲了不少池水：「我企在邱士縉（Stanley）後面很慘，他用腳大力踩水便起浪，濺到我全身濕晒，要捱住凍拍，但他望住我笑得好開心。」Stanley鬼馬地說：「拍完一個鏡頭，轉身見到Jeremy在滴水，好似周星馳電影裏的情節！我叫他放心，水花會一次比一次大。」王智德（Alton）自爆也是受害人：「呂爵安（Edan）在拍攝的尾段時，濺濕我和Jeremy，冇仇報！」Edan表示當日無人幸免，並說自己見到身旁的姜濤全身濕，他也不禁爆笑；姜濤說：「Edan望住我笑，我都不知發生什麼事。」AK則爆柳應廷（Jer）飛撲入鏡導致他、陳卓賢（Ian）和隊長楊樂文（Lokman）也被弄濕身，但Jer卻反稱濕身是被Jeremy所累。問他們是否連內褲都濕透時，Alton稱：「濕晒，分不到從外濕到內，還出汗由內濕到外。」

拍攝其間盧瀚霆（Anson Lo）發生小插曲，中途要入院接受治療，他說：「其實很小事，好無聊，話說我最近肥了，連手指都肥了，右手無名指戴住的戒指卡住除不了，而且愈谷愈腫，變成粒波子那麼大，我很擔心，立即打電話給醫生徵詢意見，醫生說若不盡快處理，再惡化就要召喚消防才幫到我，所以急急去了醫院。」

對於多位成員忙於推出個人新歌，AK強調不會影響出團歌，今年計劃推出兩、三首，下一首暫定6月面世，「我們有多首快歌，相信為7月紅館演唱會排舞會好甘，因為所有歌要重新編排，應付四面台演出」。AK除預告屆時有大量歌舞表演，實行炸爆場館外，又推舉Jeremy做「肌肉擔當」為紅館舞台操肌；Lokman也說：「舞台很大，太細粒就不見了，操大隻著件衫更靚！」

（即時娛樂）