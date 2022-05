next

Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)5月4日在港上映,昨日於洛杉磯舉行首映禮,「奇異博士」班尼狄甘柏貝治 (Benedict Cumberbatch)、「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)、「王」黃凱旋 (Benedict Wong)、麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)及導演森雷米(Sam Raimi)現身。首輪影評亦陸續曝光,普遍讚好,掌聲更大多是給予導演森雷米。

另一方面據報為免劇透,Marvel Studios的社交平台暫時關掉留言功能,大概要到本月6日《奇異博士2:失控多元宇宙》正式在美國上映,才會「解禁」。

