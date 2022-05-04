陳嘉寶憶懷細女時 胎位不正感沮喪 母親節願小孩健康成長 (13:06)

母親節將至，身為3女之母的陳嘉寶（Anjaylia）早前一家到北角玩滾軸溜冰預祝，非常盡興。這個母親節，Anjay將帶3個囡囡Hosanna、Eliana與Azaliah跟嫲嫲、婆婆三代同堂溫馨慶祝。

Anjay感恩媽媽與奶奶母愛的偉大，當天實行「媽媽大晒」慰勞母親大人。Anjay說：「今年母親節同3個囡囡一齊過，會有一日同我媽咪、一日同奶奶晚飯慶祝，訂咗花畀佢哋，佢哋都辛苦咗咁耐，當然係媽咪同奶奶大晒！」

Anjay與丈夫黃頌祈（Epaphras）三年抱三，她讚Epaphras照顧家庭：「其實我好幸福，有乜嘢事老公真係落手落腳去做，畀足時間我休息，要照顧一大三細嗰個係我老公。我先生好努力工作，同時又照顧我哋，比起上一代，我哋已經好幸福，當然工作同家庭要取得平衡，有時喺屋企工作，因為小朋友喺度嘈，都會忟，不過我成日提醒自己，佢哋大得好快，所以好好珍惜佢哋搞破壞嘅時光。」

懷胎十月，母親經歷有甜也有苦，原來Anjay懷住Azaliah、臨盆在即的時候，曾遇到胎位不正，要住院近2星期，當時她憂心胎中的Azaliah，同時惦念家中兩個小寶貝，令她曾感沮喪，她說：「其實之前佗兩個女嘅時候好順利，冇嘔、冇抽筋呢啲狀况，到佗第三胎，起初都冇嘢，但係到第8個月時，發現有胎位不正情况，本身7、8個月嘅時候，BB個頭已經向下、係一個適合生產嘅位置，但係到8、9個月時，BB喺肚入面180度咁轉，個頭轉返上去不特止，BB打橫喺個肚度，醫生話有危險，因為一穿水，BB有可能踢到臍帶就會有生命危險，如果係咁就需要緊急開刀，所以醫生就建議即刻入院觀察，入到醫院醫生有兩個建議，一係人手轉胎位、一係就等到38周後開刀。」

Anjay續說：「正常來講肚入面唔會有咁多位可以轉，加上BB已經6磅幾差不多7磅，但係好神奇，佢可以每日都喺度轉，去到39周，本來都諗過要開刀，不過我最希望都係可以順產，當喺醫院同屋企兩個BB視像時，佢哋喺度喊，我哋都好掛住大家，真係好肉赤。

之後BB終於冇乜再轉，醫生就話時機成熟，幫我做人手轉頭，之後BB好乖冇再轉嚟轉去，我就返屋企待產，其間都擔心BB喺我平躺時有機會轉身，所以我用枕頭墊住，好似坐喺度咁瞓，最後過咗41周就順產，成個過程好擔心，但經歷過呢樣嘢後，母親節最大嘅願望，只係小朋友健康開心，咁已經係最大嘅禮物。」

（即時娛樂）