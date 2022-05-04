雙生陌生人｜羅毓儀首拍吻戲嗌緊張 熒幕初吻獻畀黃庭鋒 (13:32)

馬德鐘﹑湯洛雯﹑陳煒﹑何廣沛和賴慰玲等合演的無綫劇《雙生陌生人》，今晚（4日）播出第3集。由於馬德鐘在劇中長時間要一人分飾兩角（高收成及巫祺男），故焦點落在不會劇中露面的替身「無臉英雄」袁鎮業身上；但其實《雙生》的女主角及年輕版演員陣容亦是各有吸睛之處。

劇中演高收成太太利梓楹的陳煒，及飾演心機女律師甘嘉苓的蔣家旻，大騷本錢曬身材，以高貴低胸晚裝裙亮相，靚爆鏡兼身形弗爆，48歲的陳煒面對32歲的蔣家旻，不但未顯老，且皮膚白滑，難怪獲封「凍齡女神」。

黃庭鋒、倪嘉雯及羅毓儀分別演馬德鐘、陳煒及湯洛雯的年輕版，為了突顯高收成與俞風（湯洛雯飾）年輕時的愛情，有多難捨難離，羅毓儀先後出現吻戲及牀上戲，她說：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」

羅毓儀透露之前同庭鋒沒有合作過，並笑言2人因為日本文化打破隔膜：「佢識日文，我又識日文，變咗有共同話題。我覺得我哋都幾有默契，溝通非常良好。」除了愛情戲，羅毓儀坦言喊戲亦是一大挑戰：「喊戲好大壓力，因為我比較新，好驚喊唔出，又唔係太收放自如，好彩劇組好照顧我，導演都有教我點入戲。」

監製阿Lam受訪時讚羅毓儀及黃庭鋒演出：「佢哋事前培養唔切感情，要邊拍邊熱身。有場室內嘅談情戲都拍咗成晚，好彩出嚟效果都OK。」

（即時娛樂）