食腦喪B｜祝文君客串演病人 網民嘆惋惜：永遠懷念 (14:48)

由何廣沛﹑江嘉敏﹑方紹聰﹑郭子豪和蔣志光合演的無綫劇《食腦喪B》，前晚（2日）播出一集，終揭曉「喪B」余陽光（何廣沛飾）變喪屍真相，原來喪B祖父二戰時，被捉去做實驗兼被注入喪屍病毒基因，相關基因只傳男不傳女，所以喪B才會異變。

至於「叔公」余祥劍（蔣志光飾）其實為喪B生父，今次回來主要目的是想殺死喪B後自殺，以免喪屍基因再度遺害人間。昨晚（3日）一集則講述香港爆發新型冠狀病毒H5N99，劇中出現市民瘋搶防疫物資、口罩價格飈升、疫廈圍封等場口，與香港的爆疫情况相近。

原來該場「疫情」戲是特意安排，監製吳冠宇（十仔）受訪時透露：「拍攝時係喺2020年頭，嗰時啱啱開始爆疫，因為有過2003年沙士經驗，我哋預計到個情况，可能會接近沙士嗰時，亦都好難避免街上有戴住口罩嘅市民入鏡，所以因應住個情况度咗呢段戲。」

十仔續說因限聚令關係，拍攝時遇上不少挑戰：「雖然拍攝劇集獲豁免，但製作上都有一定難度，為咗唔好影響公眾，惟有租借私人地方，好似餐廳、酒吧拍攝，相對會容易處理，後來疫情緩和，先開始喺公眾地方拍攝。」

另外，昨晚一集播出已故藝人祝文君有份拍攝的情節。劇情講述莫笑春（江嘉敏飾）發現萬珠（車婉婉飾）到醫院探望患病好友徐嬌（祝文君飾），徐嬌最終因病離世，萬珠謊稱徐嬌乃笑春生母，但後來遭笑春揭發講大話，笑春更因而對自己身世起疑，劇情緊張。雖然祝文君在劇中只出現短短幾幕，但仍引起不少網友懷念及關注，留言悼念及表示惋惜。

（即時娛樂）