鄭裕玲自認木村拓哉「女友」 遭拍檔笑情感「濫交」 (17:23)

木村主演的日劇《邁向未來的倒數10秒》已在「黃Viu煲劇平台」上架。（大會提供）

Do姐在電台節目內介紹木村主演的日劇，並自封是木村的女友，2人情定於1996年。（Ig圖片/大會提供）

由「日劇天王」木村拓哉主演的日劇《邁向未來的倒數10秒》，已在「黃Viu煲劇平台」上架。喜歡煲劇的鄭裕玲（Do姐），昨日在其主持的電台節目《口水多過浪花》侃侃而談《邁向》。Do姐在節目內自認「女友」，又坦言與木村「情定」於1996年，還激讚劇中女角表現突出。

資深日劇狂迷Do姐自揭早已鍾情日劇：「前幾日講完我嘅韓國第一個男朋友孔劉，今（昨）日就想講木村…」豈料拍檔卻笑指Do姐見一個愛一個、情感「濫交」，Do姐聞言反擊：「濫交得過你？你個渣男！」全場爆笑。

Do姐笑言早於木村出道初期，已被「萬人迷」迷倒：「我要講嘅係我嘅日本男朋友木村拓哉，我由1996年睇《悠長假期》開始，已經被深深地吸引！」

提到木村從影以來首度飾演拳擊手，Do姐認為他勇於挑戰，給予極高評價：「我上網摷過，佢做過廿幾份職業、乜都做過，今次佢做拳手，但係演一個落魄拳手，我睇嘅時候好開心，覺得木村係好努力演員，佢拍咗劇30年，一直都有劇集推出，同埋每次都搏到盡，依家佢都步入中年，今年49歲，兩個女都咁大喇，但係仍然希望有新嘢帶畀觀眾。」

同時Do姐大讚該劇陣容華麗，尤其女角陣容更是她的心水：「我睇咗好多年日劇，今次呢套劇嘅卡士非常華麗！女主角係滿島光，係我好鍾意嘅女演員，佢同木村做戲，好有自己一套；同埋我鍾意內田有紀，因為佢男朋友係柏原崇，佢以前同中山美穗拍《情書》，之後好多年無拍戲，後來同內田有紀拍拖，依家做咗佢經理人添，我真係好八卦！」

Do姐又指尊尼事務所旗下男團「King & Prince」高橋海人、山田杏奈，以及主演級人馬波瑠和安田顯有份參演，為劇集生色不少：「好多代嘅演員都喺度，好多大粒（巨星），好多memory！」節目客席主持余德丞（Dickson）欣賞劇情融入民生話題：「劇中木村間串燒店因為疫情結業，我覺得劇集加入疫情（元素），變得好貼地，會更有感受！」

（即時娛樂）