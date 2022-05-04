鄭裕玲讚偶像「奇異博士」靚仔 班尼狄喜歡跟「紅女巫」合作 (19:00)

Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）今天（4日）在港上映，自認是班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）粉絲的「Do姐」鄭裕玲，日前訪問了「奇異博士」，足本內容今天在Do姐主持的電台節目及她的Ig播放。

Do姐跟班尼狄於6年前曾有一面之緣，當年班尼狄來港為超級英雄片《奇異博士》（Doctor Strange）舉行亞太區記者會及紅地氈活動，當年Do姐擔任司儀，事後他們合照留念。

訪問前，Do姐和班尼狄互相問好。Do姐指他接受很多訪問，必定感到疲累，但她仍讚偶像依然英俊，班尼狄搞笑說：「你真客氣，全靠化妝。」

Do姐問及有關電影內容：「今次解封了『多元宇宙』，完全超越過去一切界限，而且片中有不同版本的奇異博士，可以告訴我們會見到幾多個版本的奇異博士呢？」班尼狄則大賣關子：「我認為透露太多劇情，所以恕我稍為賣關子，要迴避這題，但不管大家見到什麼版本，就如現實生活，我們都有多個版本的自我，所以今次可算用上有趣又有深度的方法，將這個角色解剖一下，看他做事有什麼動機？在哪種情况下要適應、轉變？這令我好雀躍想看，看粉絲對今次作品的反應。

（可以告訴你怎樣準備哪些不同版本的奇異博士？）某程度上我認為不同的裝束和造型，顯然令人不易混淆，好清楚知我在某一刻在演哪一個，從那點來看，他們感覺是不同的，但有一項重點必須保持，就是連貫性的感覺，無論情况如何，角色的不同抉擇如何，導致那些情况在本質上，他們全都共通的，不知道怎表達，那涉及好多新創意、好有趣，有時都幾癲。」

Do姐又問到今集有好多激烈動作場面，問到打鬥場面是否都由班尼狄親身上陣？班尼狄說：「我們不會親身處理所有特技動作，但戲中有場打戲，我們拍了所有動作，但印象中有個跳躍動作，要飛簷走壁之類，那我做不來，要有點…瘋狂，是『飛躍道』專家才做到，畢竟我已年屆45歲，但那十分有趣，我總是樂在其中，那也算是對精神的鍛煉，不但只鍛煉身體，反正Marvel會令你保持健康，當你不用開工，甚至要開工的日子，你往往清晨4時就起身操練，然後…到了約6時，你坐在化妝椅，而有時要到晚上7時半或8時才完結，所以你要有耐力、體力才做得到，有時一周要做6天，即使在疫情其間，所以…的確要好多準備工夫，但那是我以前都做過的，健康餐單、運動、瑜伽，到我崩潰、累透就等人照顧，幫我拉筋及做物理治療。」

Do姐追問班尼狄，電影內有沒有哪場戲是他特別喜歡？班尼狄說：「我不會偏心，所以沒有特別喜歡某場戲，或者有，我喜歡和伊莉莎伯奧遜（「紅女巫」Elizabeth Olsen）合作，她實在一流，和她的任何對手戲都好有趣，看着她就令人着迷，大家共處一室就似場美夢，總之她十分隨和，首先要求自己做好，不會過分嚴肅。」王菀之、何廣沛和方力申都有留言或給emoji，有網民讚Do姐英文超勁，講得好好聽。

（即時娛樂）