鄭裕玲讚偶像「奇異博士」靚仔 班尼狄喜歡跟「紅女巫」合作 (19:00)

Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)今天(4日)在港上映,自認是班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)粉絲的「Do姐」鄭裕玲,日前訪問了「奇異博士」,足本內容今天在Do姐主持的電台節目及她的Ig播放。

Do姐跟班尼狄於6年前曾有一面之緣,當年班尼狄來港為超級英雄片《奇異博士》(Doctor Strange)舉行亞太區記者會及紅地氈活動,當年Do姐擔任司儀,事後他們合照留念。

訪問前,Do姐和班尼狄互相問好。Do姐指他接受很多訪問,必定感到疲累,但她仍讚偶像依然英俊,班尼狄搞笑說:「你真客氣,全靠化妝。」

Do姐問及有關電影內容:「今次解封了『多元宇宙』,完全超越過去一切界限,而且片中有不同版本的奇異博士,可以告訴我們會見到幾多個版本的奇異博士呢?」班尼狄則大賣關子:「我認為透露太多劇情,所以恕我稍為賣關子,要迴避這題,但不管大家見到什麼版本,就如現實生活,我們都有多個版本的自我,所以今次可算用上有趣又有深度的方法,將這個角色解剖一下,看他做事有什麼動機?在哪種情况下要適應、轉變?這令我好雀躍想看,看粉絲對今次作品的反應。

(可以告訴你怎樣準備哪些不同版本的奇異博士?)某程度上我認為不同的裝束和造型,顯然令人不易混淆,好清楚知我在某一刻在演哪一個,從那點來看,他們感覺是不同的,但有一項重點必須保持,就是連貫性的感覺,無論情况如何,角色的不同抉擇如何,導致那些情况在本質上,他們全都共通的,不知道怎表達,那涉及好多新創意、好有趣,有時都幾癲。」

Do姐又問到今集有好多激烈動作場面,問到打鬥場面是否都由班尼狄親身上陣?班尼狄說:「我們不會親身處理所有特技動作,但戲中有場打戲,我們拍了所有動作,但印象中有個跳躍動作,要飛簷走壁之類,那我做不來,要有點…瘋狂,是『飛躍道』專家才做到,畢竟我已年屆45歲,但那十分有趣,我總是樂在其中,那也算是對精神的鍛煉,不但只鍛煉身體,反正Marvel會令你保持健康,當你不用開工,甚至要開工的日子,你往往清晨4時就起身操練,然後…到了約6時,你坐在化妝椅,而有時要到晚上7時半或8時才完結,所以你要有耐力、體力才做得到,有時一周要做6天,即使在疫情其間,所以…的確要好多準備工夫,但那是我以前都做過的,健康餐單、運動、瑜伽,到我崩潰、累透就等人照顧,幫我拉筋及做物理治療。」

Do姐追問班尼狄,電影內有沒有哪場戲是他特別喜歡?班尼狄說:「我不會偏心,所以沒有特別喜歡某場戲,或者有,我喜歡和伊莉莎伯奧遜(「紅女巫」Elizabeth Olsen)合作,她實在一流,和她的任何對手戲都好有趣,看着她就令人着迷,大家共處一室就似場美夢,總之她十分隨和,首先要求自己做好,不會過分嚴肅。」王菀之、何廣沛和方力申都有留言或給emoji,有網民讚Do姐英文超勁,講得好好聽。

