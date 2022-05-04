姚焯菲實現夢想演老師角色 「添齡」變Miss Yiu拍宣傳片 (19:50)

姚焯菲（Chantel）再跟銀行合作，拍攝流動支付應用程式宣傳影片，Chantel在宣傳片中，破天荒「添齡」變身老師Miss Yiu，教大家下載該流動支付應用程式。仍在學的Chantel於造型上花心思，不但戴眼鏡及紮髮髻，還換上橫條連身裙，化身成「Miss Yiu」。

對於首次以老師形象示人，Chantel表示有挑戰性：「這次演出要以老師的造型示人，相當有挑戰性，平時大家記得我是After Class成員，飾演乖乖學生。今次成為Miss Yiu，與大家說聲Good Morning Class。我模仿老師的語調及動作，與之前拍劇演出體驗不一樣，至少要比真實年齡大多了10多年，所以心裏面跟自己說，要戒掉可愛，要釋放專業有說服力的氣場。」

問到Chantel在片中的老師性格如何，她說：「我要飾演一位嚴謹但有親和力的老師，在拍攝過程盡量表現權威自信的一面。其實成為老師都是我的志願之一，小時候常在家中，與妹妹玩老師學生角色扮演遊戲，輪流做老師與學生。我和妹妹都爭相做老師一角，皆因覺得老師形象有權威亦受人尊敬，估不到入行後，可以演這個老師的角色，都可說是夢想成真。」

（即時娛樂）