跟李克勤變競爭對手 炎明熹爆「火星話」：左邊係手 右邊都係手 (20:00)

炎明熹（Gigi）在《聲生不息》首兩集表現亮麗，無論是獨唱《蜚蜚》或與楊千嬅合唱《勇》，均備受讚賞。「蜚」聲內地的Gigi，微博粉絲人數每日遞增，由節目開播前的6萬攀升至26.2萬。為了回饋樂迷支持，Gigi接受無綫娛樂新聞台及《東張西望》訪問，談及這段期間生活日常及與家人間的感人互動。

Gigi接受無綫娛樂新聞台主持王鎮泉專訪時，以特有的「火星話」節奏，分享在內地生活點滴。Gigi透露現時每天都以練歌及傾音樂為主，每天想吃什麼就吃什麼，但表演前一星期，會自動向美食say bye，甚有自制能力。

談到在《聲生》獲好評，登上微博熱搜冠軍之餘，微博粉絲人數持續上升，Gigi坦言沒想過迴響這麼大：「非常多謝大家，我會繼續努力。啲數字係咁升，真係有啲『驚變』（嚇親）我！」之後Gigi談到與李克勤由主理人變成對手時，她再拋出「火星金句」：「左邊係手，右邊都係手，所以心情好複雜！（泉叔：左邊係克勤？右邊係你？）男左女右，咁就啱喇。」

相隔2年後再有機會與家人重聚，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊，搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」感性的Gigi又指今次再與家人離別時，感覺是百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷流淚。」

談到日前在其網上直播驚喜亮相的8歲妹妹，Gigi笑言自覺與妹妹長得很相像，並自爆也傻傻分不清自己與妹妹：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，覺得好尷尬。」

（即時娛樂）