慧妍雅集抗疫不遺餘力 群星傳承善心 向老友記派米糊 (20:12)

疫情持續至今，香港人兩年多來一直齊心抗疫，慧妍雅集近日聯同黎諾懿、陳山聰和陳敏之等，跟品牌發起送暖行動，捐贈逾萬盒有機純米糊予多間安老院及社福機構，慧妍雅集執行委員會會長劉倩婷、邵珮詩、唐麗球更身體力行，親自落區探訪，並向一班「老友記」派發米糊。劉倩婷表示疫情其間，一直安在家中抗疫，為慈善才冒險外出，她希望將善心傳給女兒。

劉倩婷疫情其間不時落區派發物資，她說：「呢段時間，各方都有壓力及需求，尤其部分獨居或行動不便嘅老人家，好需要大家幫忙；老人家咀嚼唔方便，捐贈米糊一來方便佢哋食，二來又有營養同飽肚，估唔到BB嘅食物原來都啱老人家。」

落區探訪中，劉倩婷指遇上一位近90歲的老人家，令她留下深刻印象，「遇到一位好健談嘅老人家，我哋全程企喺度傾偈傾咗半個鐘，雖然對方年紀咁大，但好正面同積極，仲向我哋發放正能量」。

第五波疫情嚴峻，劉倩婷與囡囡近2個月差不多每天安在家中抗疫，她說：「除咗落區做慈善工作，幾乎都冇出過街，親子時間多咗好多，我亦好好利用呢段時間，去處理咗好多家事、修讀金融課程，同埋準備慧妍雅集40周年慈善羽毛球大賽及大型籌款活動。」問到疫情過後，會否將善心延續下一代，帶囡囡去做慈善工作？劉倩婷說：「絕對會，之前都有帶佢去做慈善工作，等佢感受多啲，令佢知道社會有好多人需要幫助。」

陳山聰亦在社交網呼籲今次送暖行動，雖然現時兒子Jaco只有1歲多，但他希望培養囝囝成為小義工，他說：「長者曾經是香港嘅棟樑，為香港建立咗好多嘢，我覺得我哋呢一代要回饋番畀長者；而我作為爸爸，我都希望將呢顆心感染到囝囝，將來疫情好轉，我會帶Jaco去行善，畀佢知道社會有好多人都有好多不足。」

（即時娛樂）