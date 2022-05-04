張敬軒處男執導 拍手機電影 向「前夫」致敬 (22:20)

張敬軒最近處男執導，以全手機拍攝手機電影《前夫的愛》，向來高要求的他坦言非常緊張，「特別是在片場時，因為在拍攝現場，全部crew的工作人員都突然間改口叫我做『導演』，所以每次聽到我都覺得很大壓力，不過亦因為這個壓力，驅使我有個動力，希望做得更加好」。

編劇陳詠燊（Sunny Chan）預備了4個劇本，他與軒仔商討後，決定選用現在的故事。軒仔表示最喜歡這個劇本，並分享親身經歷，「雖然這個只是虛構故事，但實情在我身邊是真有其事。曾經有位男友人問我，可不可以幫他拿到MIRROR海報，更說不惜任何代價，他說很想送給太太做禮物氹她開心，所以這個男仔整個過程是排除萬難，用盡各種可行方法，只希望拿到張海報令他心愛的人一笑。我在整個過程入面見到很有愛，所以很想將它拍成電影，向這班『前夫』致敬」。至於最喜歡故事中哪部分，軒仔說：「我會選一開始飾演『換燈箱職員』的陳湛文，去到最後有一個反高潮的鋪排。」不過軒仔亦溫馨提示大家：「故仔是純屬虛構，偷東西是不對的。」

軒仔表示製作過程中最困難是自己完全沒有經驗，所以他十分感謝團隊的幫忙，「無論是監製編劇Sunny Chan，美指張蚊，還是整個團隊，不能一一盡錄，有他們的幫手、參與，才能成就這件事」。而軒仔同時亦有另一番體會，「因為之前一直是從藝人或演員的角度出發去工作，或者去睇一件事，但當調轉頭，從一個幕後、一個導演去睇又是另一回事」。

（即時娛樂）