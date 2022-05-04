搭上人夫毀形象 朱智賢經一事長一智：從錯誤中學習 (23:16)

朱智賢兩年前因拍攝劇集《食腦喪B》，爆出與人夫黎振燁「車廂偷食」事件，形象盡毀，被無綫雪藏近一年，幸最後獲公司「解凍」再現幕前。《食》劇曾被傳變「倉底貨」，現在可以出街，朱智賢坦言心情矛盾，一方面想劇集多人收看，但又不想別人舊事重提，她自己就做好心理準備面對，「預了劇集播出後一定會有些『聲音』，但這些並非我所能控制。不過很開心劇集出到街，因這是台前幕後付出的努力，我自己也放下心頭大石」。她自言不會避看該劇，因要看自己當時演出有何不足之處而需要改進，况且過去的事情總要放低。

她坦言在最低谷的時候，曾有一刻想轉行，「雖然我很喜歡我的工作，但如果公司不給你機會也沒辦法，始終事情發生了，就要去承擔後果」。朱智賢承認如果可以再選擇，寧願從沒發生過這件事，「因為對我事業有很大影響，但這個世界沒有時光機可回到過去，唯有面對。事件後，我放了一年假給自己充電，因當你入行久了，慢慢會有被吞噬的感覺，工作上很多事情會令你改變，而是你沒有察覺的，當這段時間靜了下來，我在屋企看書、做瑜伽、做運動和跟朋友相處中，慢慢找回了以前的自己。」她覺得是需要有這一年的沉澱讓自己成長，從錯誤中學習，經一事長一智。朱智賢稱往後會用心工作，希望憑自己努力令觀眾對她改觀。

該事件發生後，朱智賢獲男友謝東閔原諒，並一直在她身邊給予支持。朱智賢稱事件後令二人的感情更鞏固，「很多事情都是要有經歷的，別人常說有經歷總好過無經歷，共同經歷過一些事情是會令大家都有改變」。不過，她表示與男友沒有特別計劃結婚，「我總覺得計劃趕不上變化，待我們事業上有些成就再算，沒有基礎何來談將來」。

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（即時娛樂）