姜濤《作品的說話》點擊破270萬 Ig甫長文分享創作感受 (13:40)

MIRROR人氣王姜濤上月30日生日當天推出新歌《作品的說話》，MV於官方頻道上架短短數天，觀看次數已超過270萬次。

姜濤在Instagram分享創作這首新歌的感受，坦言4月時十分忙碌，他只可在緊湊的拍劇日程中盡量利用休息時間完成錄音、排舞、MV拍攝及與各製作單位溝通。他表示︰「這首歌的創作目的其實很純粹，就是想提醒大家無論在什麼情況下都要保持心中的愛和善。很感謝小克老師精彩的詞作，讓我大開眼界，原來流行歌詞還可以這樣寫，當中文字的排列由散亂到工整，句尾由不押韻到部分押韻再到全部押韻，都象徵著世界由混亂、無序到和平、安寧的過程，最後『人類 有靈』像兩隻腳撐起整個歌詞架構。如果再細心點，甚至會發現歌詞中出現兩次的『路程』二字，間隔縮短了，意在提醒我們如果能找回心中的愛，那到達和平的路程就會變得越來越短。而小克老師亦下足心思，運用頂真令副歌更琅琅上口。」

談到他親自執導拍攝的MV，姜濤認為自己只算是半個導演，因為他只提供了內容的構思和運鏡的建議，其他專業部分都靠團隊幫忙。他又感謝ERROR隊長肥仔（梁業）及另外兩位排舞師在極短時間內完成了舞蹈編排，且在現場對近百人進行舞蹈指導。姜濤說︰「這絕對不是一件容易的事。而這也是第一次動用了大量演員和舞者，你們動情的演繹令MV具有強烈的感染力。還有，要特別感謝袁劍偉和彭秀慧的指導，無論在準備期間還是現場袁導都給了很多實用的建議，而彭導也是在拍攝現場陪伴到深夜。」

姜濤續說︰「這一次，還很榮幸邀請到金像獎最佳美指張兆康老師參與，感謝您在極短時間內帶領團隊完成了整個場景和一百多套演員衣服的設計，而且通宵達旦趕工，最終才能完成所有製作，感謝你們的付出令MV畫面具有極致的美感。當然，十胎離不開其他台前幕後每一位參與人員，請原諒篇幅有限，無法一一致謝。對於這份23歲生日回禮，我盡力了，但一定還會繼續努力，令之後的作品更趨完美。」

（即時娛樂）